18 футболистов ЦСКА отправились на матч с "Реалом"

ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.
Состав ЦСКА:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников.
Полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.
Матч состоится 12 декабря и начнется в 20.55 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-na-match-s-realom-/
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