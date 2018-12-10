11:20 | Футбол — Лига чемпионов

18 футболистов ЦСКА отправились на матч с "Реалом"

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ЦСКА вылетел на матч Лиги чемпионов против "Реала", сообщает официальный сайт клуба. На игру отправились 18 футболистов.

Состав ЦСКА:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников.

Полузащитники: Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Абель Эрнандес.

Матч состоится 12 декабря и начнется в 20.55 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-na-match-s-realom-/

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