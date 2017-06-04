1527 человек пострадали в давке в Турине

Префектура Турина объявила, что во время давки, возникшей во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в фан-зоне в Турине, пострадали более 1,5 тысячи болельщиков. Ранее сообщалось о 1000 пострадавших. Несколько человек находятся в реанимации с тяжелыми травмами - в том числе ребенок.
После третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы. Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади Сан-Карло, а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов.
"1527 человек обратились за медицинской помощью. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", - говорится в заявлении.
Трансляция матча "Ювентус" - "Реал" //
Страшная давка в Турине. Подробности
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk– AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.