1527 человек пострадали в давке в Турине

Префектура Турина объявила, что во время давки, возникшей во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в фан-зоне в Турине, пострадали более 1,5 тысячи болельщиков. Ранее сообщалось о 1000 пострадавших. Несколько человек находятся в реанимации с тяжелыми травмами - в том числе ребенок.

После третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы. Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади Сан-Карло, а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов.

"1527 человек обратились за медицинской помощью. Наибольшее опасение врачей вызывает состояние трех человек, в том числе одного ребенка", - говорится в заявлении.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал" //

Страшная давка в Турине. Подробности