15 фанатов "Бешикташа" попали в больницу после беспорядков в Киеве

Стали известны подробности беспорядков с участием фанатов киевского "Динамо" и "Бешикташа", состоявшихся во вторник в Киеве. На матч Лиги чемпионов приехали более четырех тысяч болельщиков турецкой команды, сообщает ultras.org,ua. За полтора часа до игры произошла драка двух ультрас-группировок. Со стороны киевлян в ней участвовали около 200 человек, с другой - около 100. В результате этой потасовки 15 турецких фанатов попали в больницу.

Ранее сообщалось, что УЕФА жестко накажет клубы за бесчинства болельщиков, которые могли сорвать матч. За несколько минут до начала поединка в чаше стадиона снова произошли столкновения, а во время матча фанаты использовали пиротехнику и бросали с трибун кресла.