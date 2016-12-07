14:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

15 фанатов "Бешикташа" попали в больницу после беспорядков в Киеве

0
0
0
1

Стали известны подробности беспорядков с участием фанатов киевского "Динамо" и "Бешикташа", состоявшихся во вторник в Киеве. На матч Лиги чемпионов приехали более четырех тысяч болельщиков турецкой команды, сообщает ultras.org,ua. За полтора часа до игры произошла драка двух ультрас-группировок. Со стороны киевлян в ней участвовали около 200 человек, с другой - около 100. В результате этой потасовки 15 турецких фанатов попали в больницу.

Ранее сообщалось, что УЕФА жестко накажет клубы за бесчинства болельщиков, которые могли сорвать матч. За несколько минут до начала поединка в чаше стадиона снова произошли столкновения, а во время матча фанаты использовали пиротехнику и бросали с трибун кресла.

0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

"Каклы" попихались с "османцами" и напихали им в "табло-и-дупло"! Пустячок, а ПРИЯТНО!!!!

15:00

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ