13 футболистов "Реала" вошли в список 55 лучших игроков сезона-2016/17 по версии FIFPro

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала список из 55 игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам сезона-2016/17. Отметим, что наибольшее представительство в перечне номинантов получили игроки "Реала" – "королевский клуб" в этом списке представляют 13 футболистов.

Список 55 лучших игроков сезона-2016/17:

вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

защитники: Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филипп Лам (все - "Бавария"), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Самюэль Юмтити (все - "Барселона"), Дани Алвес ("Ювентус"/"ПСЖ"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Дани Карвахаль, Марселу, Серхио Рамос, Рафаэль Варан ("Реал"), Пепе ("Реал"/"Бешикташ"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Диего Годин ("Атлетико"), Давид Луиз ("Челси"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед").

полузащитники: Тиагу Алькантара, Артуро Видаль (оба – "Бавария"), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – "Барселона"), Каземиру, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – "Челси"), Неманья Матич ("Челси"/"Манчестер Юнайтед"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Месут Езил ("Арсенал"), Марко Верратти ("ПСЖ").

нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – "Реал"), Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Кильян Мбаппе ("Монако"/"ПСЖ"), Неймар ("Барселона"/"ПСЖ"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Ромелу Лукаку ("Эвертон"/"Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Алексис Санчес ("Арсенал").

Напомним, итоги голосования, в котором примут участие футболисты, будут объявлены 23 октября на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне. Респондентам предстоит выбрать одного вратаря, четырех защитников, трех полузащитников и трех нападающих, которые составят символическую сборную прошлого сезонна.