10 тысяч полицейских обеспечивают безопасность в Киеве перед финалом Лиги чемпионов

Полиция Киева начала работать в усиленном режиме в преддверии финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Матч пройдет на стадионе "Олимпийский" 26 мая, начало - 21.45 по московскому времени. Власти Украины ожидают приезда около 50 тысяч гостей.
Ранее стало известно, что 2200 болельщиков "Реала" отказалось от поездки в Киев из-за неадекватных цены на жилье.
- Полиция Киева с сегодняшнего дня будет работать в усиленном режиме в связи с финалом Лиги чемпионов. Сотрудников правоохранительных органов на улицах украинской столицы будет не менее 10 тысяч, - цитирует ТАСС телеканал NewsOne.
Отмечается, что кроме полицейских, безопасность в Киеве будут обеспечивать бойцы Национальной гвардии Украины, а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Kharyok1
Почему "неадекватные цены на жильё"? Можно зайти на букинг и посмотреть цены. 9 вариантов от 50 до 100 евро за ночь, 14 вариантов от 100 до 150. Это всё койки в хостела. А отдельные номера в гостиницах начинаются от 150 евро (9 вариантов), а от 200 евро - вообще завались. Это что, для финала ЛЧ дорого? Для тех, кто покупает билет на финал за минимум 800 евро и летит в два конца через всю Европу? Не думаю, что это "неадекватно высокие цены". Конечно, если желать 5 звёзд за 70 евро - то таки да, не найти.
11:12