10 лет московскому финалу Лиги чемпионов. Фото

Русскоязычный Твиттер чемпионата мира-2018 напомнил, что ровно 10 лет назад, 21 мая 2008 года, на стадионе "Лужники" состоялся финал Лиги чемпионов. В той встрече "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в серии пенальти (1:1, 6:5 - по пенальти).

"Футбол мирового уровня вернется туда уже через несколько недель!", - говорится в подписи к фотографиям 10-летней давности.

Напомним, во время ЧМ-2018 "Лужники" примут 7 матчей.

Ровно 10 лет назад в этот день в "Лужниках" прошел финал Лиги чемпионов УЕФА 2008 ⚽🏆



Футбол мирового уровня вернется туда уже через несколько недель! #ЧМ2018 pic.twitter.com/4V9eJ2WQoT – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 мая 2018 г.

Расписание матчей чемпионата мира в "Лужниках"



Группа A. 14 июня. Россия - Саудовская Аравия

Группа F. 17 июня. Германия – Мексика

Группа B. 20 июня. Португалия – Марокко

Группа C. 26 июня. Дания – Франция

1/8 финала. 1 июня Первое место группы B – второе место группы A

1/2 финала. 11 июля. Победитель четвертьфинала №3 – победитель четвертьфинала №4

Финал. 15 июля. Победитель полуфинала №1 – победитель полуфинала №2