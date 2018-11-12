1-18 "Спартака" в Лиге чемпионов. О таком разве можно забыть?

16 лет назад "Спартак" проиграл "Валенсии" 0:3 и закончил свое выступление в Лиге чемпионов с общим счетом забитых и пропущенных мячей 1-18. Этот результат долгое время считался антирекордом за всю историю турнира.
17.09.2002
"Базель" – "Спартак" – 2:0
25.09.2002
"Спартак" – "Валенсия" – 0:3
02.10.2002
"Ливерпуль" – "Спартак" – 5:0
22.10.2002
"Спартак" – "Ливерпуль" – 1:3
05.11.2002
"Спартак" – "Базель" – 0:2
12.11.2002
"Валенсия" – "Спартак" – 3:0
Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы
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