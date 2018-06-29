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Вслед за Роналду и Месси в Казани ожидают граффити Неймара

НЕЙМАР. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
НЕЙМАР. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Казань готова разместить на городских зданиях граффити-портреты не только Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и других звезд мирового футбола. Следующим стать может стать Неймар

 
Сегодня. Казань. Граффити Лионеля Месси появляется на фасаде дома рядом с гостиницей, где расположилась сборная Аргентины перед игрой 1/8 финала против Франции.Месси рядом с Роналду

-  Думаю, что логическая цепочка еще не замкнулась, - мэр Казани Ильсур Метшин. - Я с большим удовольствием предоставлю новое место для Неймара, которого мы хотим видеть здесь на четвертьфинале.

А дальше - под новые имена, новые звезды, которые зажгутся на нашей прекрасной "Казань Арене".

Франция и Аргентина проведут матч 1/8 финала чемпионата мира в Казани 30 июня.

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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