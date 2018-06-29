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В Казани появился портрет Месси. Фото

29 июня. Казань. Портрет Лионеля МЕССИ на стене дома. Фото "СЭ"
29 июня. Казань. Портрет Лионеля МЕССИ на стене дома. Фото "СЭ"

Как стало известо "СЭ", на стене дома в Казани, напротив которого в отеле будет жить сборная Аргентины, нарисовали портрет Лионеля Месси. Ранее на той же стене нарисовали Криштиану Роналду.

Сборная Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с командой Франции в Казани. Игра пройдет в субботу, 30 июня.

Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Битва граффити. Месси все же не будет менять отель в Казани //
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