В Казани доделали граффити Модрича

В Казани появилось граффити с изображением капитана сборной Хорватии Луки Модрича, сообщает "БИЗНЕС Online". Оно было размещено на стене одного из домов.
Ранее стены зданий в столице Татарстана украсили граффити Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Сборные Португалии, Аргентины и Бразилии, за которые выступают эти игроки, вылетели с чемпионата мира.
7 июля мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать граффити с изображением Модрича. Таким образом он пытался помочь сборной России, с которой "шашечные" встречались в 1/4 финала чемпионата мира. Рисунок не был завершен в срок, а команда Станислава Черчесова проиграла Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4 – по пенальти).
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