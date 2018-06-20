Португалия - Марокко: Роналду забил головой и обогнал Черышева в гонке бомбардиров ЧМ-2018

Сборная Португалии открыла счет в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира против Марокко. На 4-й минуте отличился Криштиану Роналду.
Бернарду Силва вместе с Жоау Моутинью быстро разыграли угловой на правом краю, Жоау здорово исполнил на линию вратарской. Ну а там Криштиану продавил оппонента и в падении головой поразил ближний угол.
Роналду забил 4-й гол на чемпионате мира и обогнал по этому показателю хавбека сборной России Дениса Черышева (3 мяча).
Португалия – Марокко: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча