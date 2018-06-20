Неймар одумался и постригся. Фото

НЕЙМАР во время тренировки сборной Бразилии. Фото REUTERS

Форвард сборной Бразилии Неймар​ постригся. Ранее общественность подвергла критике новый имидж игрока, особенно усердствовал бывший полузащитник сборной Франции Эрик Кантона, сфотографировавшийся со спагетти на голове.



Фото Неймара со старой прической.

17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия - Швейцария - 1:1. НЕЙМАР. Фото AFP



Ближайший матч на чемпионате мира-2018 бразильцы проведут 22 июня против Коста-Рики.

Бразилия – Коста Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

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