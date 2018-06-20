Неймар одумался и постригся. Фото

Форвард сборной Бразилии Неймар постригся. Ранее общественность подвергла критике новый имидж игрока, особенно усердствовал бывший полузащитник сборной Франции Эрик Кантона, сфотографировавшийся со спагетти на голове.
Фото Неймара со старой прической.
17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия - Швейцария - 1:1. НЕЙМАР. Фото AFP
Ближайший матч на чемпионате мира-2018 бразильцы проведут 22 июня против Коста-Рики.
Бразилия – Коста Рика: чемпионат мира по футболу, 22 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)