Месси подстригся к матчу против Франции. Забьет ли впервые в плей-офф ЧМ?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси подстригся в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Франции.



Встреча пройдет сегодня, 30 июня, начало - 17.00 по московскому времени.

Напомним, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Месси еще ни разу не забивал в плей-офф чемпионата мира.

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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