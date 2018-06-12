Коутинью крепко досталось от партнеров по сборной в честь дня рождения

Игроки сборной Бразилии поздравили полузащитника команды Коутинью с днем рождения. Сегодня хавбеку "Барселоны" исполнилось 26 лет.



Коутинью получил "теплые" поздравления от партнеров по национальной команде во время тренировки в Сочи. В ход, в частности, пошли куриные яйцы и мука.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

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