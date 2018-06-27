Коста-Рика стала последней сборной, которая забила на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики сравняла счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира со Швейцарией. На 56-й минуте ударом головой отличился Кендалл Уостон.



Кэмпбелл подал с углового в центр штрафной, Уостона оставили без опеки, и он без помех и сильно пробил головой - Зоммер не успевает среагировать.



Коста-Рика стала последней сборной, которая сумела отличиться на чемпионате мира-2018. Теперь на счету каждой из 32 команд-участниц турнира есть хотя бы один забитый мяч.

Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча



