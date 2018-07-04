21:00 4 июля | Футбол — Время крутых голов

Колумбийцы отрывались по полной. Но они уезжают

Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Болельщики сборной Колумбии страстно поддерживали свою команду на чемпионате мира по футболу-2018. Они устроили красочный перфоманс и перед матчем 1/8 финала с Англией в Москве на стадионе "Спартак".

Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Их сборной это не помогло. Колумбия проиграла в серии пенальти, сравняв счет в конце основного времени.

Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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