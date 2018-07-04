Колумбийцы отрывались по полной. Но они уезжают

Болельщики сборной Колумбии страстно поддерживали свою команду на чемпионате мира по футболу-2018. Они устроили красочный перфоманс и перед матчем 1/8 финала с Англией в Москве на стадионе "Спартак".

Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Их сборной это не помогло. Колумбия проиграла в серии пенальти, сравняв счет в конце основного времени.

Вчера. Москва. Болельщики сборной Колумбии. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

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