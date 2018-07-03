Колумбиец Мина стал первым с 2002 года игроком, который забил три гола головой на одном ЧМ

Защитник сборной Колумбии Йерри Мина стал первым с 2002 года игроком, который трижды забил головой на одном чемпионате мира. В третий раз Мина отличился в матче 1/8 финала против Англии.

На мировом первенстве в 2002 году также три гола головой забил нападающий Германии Мирослав Клозе.

Ранее Мина забивал головой на групповом этапе, в матчах против Польши (3:0) и Сенегала (1:0).

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Колумбия - Англия. После двух основных и одного дополнительного тайма счет равный 1:1.