Кантона спародировал прическу Неймара. Со спагетти на голове

Бывший полузащитник сборной Франции Эрик Кантона на своей странице в Инстаграме высмеял новую прическу форварда сборной Бразилии Неймара. Южноамериканский нападающий предстал в новом образе перед матчем чемпионата мира-2018 против Швейцарии, в котором не смог отметиться результативными действиями, а его команда упустила победу (1:1).

"В стиле Неймара...спагетти аль денте", – написал Кантона.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Бразильцы на групповом этапе сыграют с Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Публикация от Eric Cantona (@ericcantona) 18 Июн 2018 в 4:35 PDT

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