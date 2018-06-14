Как забивал Газинский. Разбор первого гола России на ЧМ-2018

Подробный разбор первого гола, забитого сборной России на чемпионате мира-2018 в матче открытия с Саудовской Аравией.

Разбор голевой атаки в данном случае нужно начать издалека – это важно. Прессинг – то, на что делала упор сборная России и именно этот элемент игры принес нашей команде успех. Казалось бы, наступление россиян захлебнулась в самом начале, однако Роман Зобнин пошел в отбор, совершил перехват, исправив свою же ошибку и разогнал атаку, которая в итоге стала голевой.

Россия - Саудовская Аравия: гол Юрия Газинского.

Удар Дзагоева защитники Саудовской Аравии успели накрыть и мяч ушел на угловой.

Россия - Саудовская Аравия: гол Юрия Газинского.

После подачи аравийские защитники вынесли было мяч, однако его подобрал Александр Головин, который обыгрался с Юрием Жирковым и совершил нацеленную подачу на дальний угол вратарской, где без опеки остались сразу два игрока российской сборной – Юрий Газинский и Зобнин, и хавбек "Краснодара" головой спокойно переправил мяч в ворота без шансов для вратаря. (Дмитрий ГИРИН)

Россия - Саудовская Аравия: гол Юрия Газинского.

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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