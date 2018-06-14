Как забивал Дзюба. Разбор момента

Разбираем, как нападающий сборной России Артем Дзюба сделал счет 3:0 в матче открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией.

Третий гол сборной России показал, насколько невысок класс Саудовской Аравии даже в сравнении с нашей, жестоко критикуемой в последнее время командой. Ситуация, в общем-то, рядовая – ввод мяча из аута, короткий розыгрыш и подача в центр штрафной площади.

Россия - Саудовская Аравия: гол Артема Дзюбы.

Но аравийцы так и не сумели в ней разобраться. На повторах видно, что у делавшего навес Александра Головина было время и принять мяч, и его обработать, и посмотреть в штрафную и увидеть там Артема Дзюбу.

Россия - Саудовская Аравия: гол Артема Дзюбы.

Который, перед тем как нанести удар головой в нижний угол, успел, как показалось, немного помочь себе руками в борьбе с защитником – это был капитан аравийцем Усама Хавсави.

Россия - Саудовская Аравия: гол Артема Дзюбы.

Но, повторимся, уровень сопротивления, встреченный российскими футболистами в этом моменте, был крайне невысок. (Дмитрий ГИРИН)

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