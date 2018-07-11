Кадр дня. Полет маленького Модрича

Лука МОДРИЧ в матче Хорватии и Англии. Фото AFP

В матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2018 в столичных "Лужниках" между сборными Хорватии и Англии фотографам удалось снять красивый кадр.

Капитан хорватов, один из самых невысоких игроков турнира Лука Модрич бьет головой в высоком прыжке. Кадр не позволяет оценить, как высоко выпрыгнул полузащитник - однако прыжок удался.

Модрич - один из самых умных футболистов своего поколения - претендует на звание лучшего игрока турнира. Статистика капитана хорватов - здесь.

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