20:46 | Футбол — Время крутых голов

Исландия проиграла нигерийцам, но по этому викингу так не скажешь

Болельщик сборной Исландии. Фото AFP
Болельщик сборной Исландии. Фото AFP

Сборная Исландии проиграла команде Нигерии (2:0) в матче 2-ого тура группового этапа чемпионата мира. Надо отдать должное болельщикам скандинавской команды, которые пытались искать позитив после поражения своих любимцев.

В заключительной встрече на турнире исландцы сыграют с Хорватией 26 июня. Викинги сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата мира.

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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