Граффити Месси меньше, чем Криштиану

В сети появилось фото портрета с изображением Лионеля Месси. Казанские художники работали всю ночь, чтобы успеть нарисовать главную звезду сборной Аргентины на доме недалеко от гостиницы, в которой будет жить южноамериканская сборная. Сообщается, что полностью граффити будет готово завтра днем.

Добавим, что рядом уже есть портрет Криштиану Роналду, нарисованный еще в прошлом году. Изображение португальца в несколько раз больше. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Битва граффити. Месси все же не будет менять отель в Казани //

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