Граффити дня. Блан целует Бартеза в Самаре

Гигантский рисунок на стене дома во время чемпионата мира по футболу-2018 появился на стене дома в Самаре. На граффити изображена знаменитая сцена с поцелуем капитана, защитника сборной Франции Лорана Блана головы вратаря команда Фабьена Бартеза. Этот ритуал стал одной из визитных карточек "трехцветных" на победном домашнем чемпионате мира-1998. В финале французы победили Бразилию – 3:0.

В Самаре сборная России проведет заключительный матч группового турнира ЧМ-2018. В понедельник хозяева чемпионата сыграют с Уругваем и определят победителя группы A.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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