Гол головой! Газинский открыл счет в первом матче ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия на 12-й минуте

Сборная России открыла счет в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии.
На 12-й минуте игры ударом головой из пределов штрафной площади отличился полузащитник Юрий Газинский. Он замнул подачу Александра Головина, который навесил с левого фланаг после паса Юрия Жиркова.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия
Футболист, который уже вошел в историю: Юрий Газинский!⚽️🇷🇺🙌#RUSKSA #ЧМ2018 pic.twitter.com/nTjEdbfDnJ– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.