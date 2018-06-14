18:14 | Футбол — Время крутых голов

Гол головой! Газинский открыл счет в первом матче ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия на 12-й минуте


Сборная России открыла счет в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии.

На 12-й минуте игры ударом головой из пределов штрафной площади отличился полузащитник Юрий Газинский. Он замнул подачу Александра Головина, который навесил с левого фланаг после паса Юрия Жиркова.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 

 

Россия - Саудовская Аравия

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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