Гол головой! Газинский открыл счет в первом матче ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия на 12-й минуте

Сборная России открыла счет в стартовом матче чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии.

На 12-й минуте игры ударом головой из пределов штрафной площади отличился полузащитник Юрий Газинский. Он замнул подачу Александра Головина, который навесил с левого фланаг после паса Юрия Жиркова.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия