Фото дня. Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 и его необычная прическа

Защитник сборной Панамы Роман Торрес, который является самым тяжелым игроком среди всех участников чемпионата мира-2018 (99 кг), на тренировке национальной команды перед стартом на турнире - завтрашним матчем с Бельгией в Сочи. Похоже, он будет одним из самых эффектных игроков ЧМ-2018.

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