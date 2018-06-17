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Фото дня. Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 и его необычная прическа

Защитник сборной Панамы Роман ТОРРЕС на тренировке. Фото AFP
Защитник сборной Панамы Роман ТОРРЕС на тренировке. Фото AFP

Защитник сборной Панамы Роман Торрес, который является самым тяжелым игроком среди всех участников чемпионата мира-2018 (99 кг), на тренировке национальной команды перед стартом на турнире - завтрашним матчем с Бельгией в Сочи. Похоже, он будет одним из самых эффектных игроков ЧМ-2018.

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