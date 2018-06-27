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Фото дня. Как Муса пытался остановить Месси

26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина - 1:2. Ахмед МУСА (№7) и Огенекаро ЭТЕБО против Лионеля МЕССИ. Фото REUTERS
26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия - Аргентина - 1:2. Ахмед МУСА (№7) и Огенекаро ЭТЕБО против Лионеля МЕССИ. Фото REUTERS

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал одним из главных действующих лиц вторничного матча группового турнира чемпионата мира против Нигерии (2:1).

Капитан "альбиселесте" отметился первым голом и был активен на протяжении всего матча. В попытках сдержать "десятку" южноамериканцев принимали участие не только защитники - его пытался остановить и нападающий "суперорлов", экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса. В одном из моментов он схватил соперника за голову. Не помогло.

Обыграв Нигерию с помощью гола экс-защитника "Спартака" Маркоса Рохо на 86-й минуте, аргентинцы вышли в 1/8 финала ЧМ-2018 (ничья выводила в плей-офф африканцев). Следующим соперником команды Месси будет сборная Франции. Встреча состоится 30 июня в Казани.

Нигерия - Аргентина

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