22:35 | Футбол — Время крутых голов

Фанаты Перу - лучшие. Но они уезжают

Болельщик сборной Перу. Фото REUTERS
Болельщик сборной Перу. Фото REUTERS

Сегодня сборная Перу победила Австралию (2:0) в заключительном матче группового раунда чемпионата мира. Однако после двух туров стало известно: команда не выйдет в плей-офф турнира вне зависимости от результатов этого вторника.

Латиноамериканцев на сочинском стадионе "Фишт" поддерживали 25 тысяч болельщиков. Они запомнились мощным перформансом песнями и танцами в любом настроении. Некоторые из них приехали в Россию в весьма оригинальных костюмах.

Перуанцы финишировали на третьем месте в группе С, пропустив вперед Францию и Данию

Австралия - Перу

Чемпионат мира-2018: Франция и Дания вышли в 1/8 финала //
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