Дуглас Коста выстриг на голове свой игровой номер

Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии сделал необычную прическу. На голове игрок решил выстричь свой игровой номер. Коста играет в сборной под 7-м номером. Хавбек не вошел в стартовый состав против Бельгии.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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