Безумное празднование хорватов. Никто не пострадал - даже фотограф

Одним из самых ярких моментов полуфинала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Хорватии и Англии на стадионе "Лужники" в Москве (2:1) стало празднование "шашечными" победного гола в дополнительное время.
Автором забитого мяча стал Марио Манджукич. После точного удара форварда хорваты рванули к угловому флажку и завалились на одного из сидевших за линией фотографов.
Корреспондент AFP Юрий Кортес не растерялся и сделал несколько снимков. Когда эмоции улеглись, Манджукич, Иван Ракитич и Домагой Вида вместе с партнерами помогли фотографу подняться.
В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с Францией. Матч пройдет в "Лужниках" в воскресенье, 15 июля.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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