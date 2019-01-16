В Бишкеке празднуют победу Киргизии над Филиппинами. Видео

Болельщики сборной Киргизии эмоционально отметили победу команды над Филиппинами (3:1) в матче группового турнира Кубка Азии. В центре Бишкека прошла толпа фанатов, скандирующая "Кыргызстан", проезжавшие автомобили приветственно им сигналили.

Победа дала Киргизии шанс на выход в плей-офф на ее первом Кубке Азии. Через несколько часов Вьетнам обыграл Йемен 2:0, благодаря чему Киргизия обеспечила себе участие в 1/8 финала.

Напомним, что сборную Киргизии возглавляет россиянин Александр Крестинин.