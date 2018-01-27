Узбекистан выиграл молодежный чемпионат Азии

Сборная Узбекистана выграла молодежный чемпионат Азии. В финальном матче узбекские юноши победили сверстников из Вьетнама - 2:1. Победный мяч провел Андрей Сидоров на последней минуте дополнительного времени. Команду привел к победе бывший наставник "Пахтакора" и национальной команды Узбекистана Равшан Хайдаров.

Это третий в истории розыгрыш молодежного чемпионата Азии. В 2013 году турнир выиграл Ирак, в 2016-м - Япония.

Чемпионат Азии

Молодежные команды (до 23 лет)

Финал

Узбекистан - Вьетнам - 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)