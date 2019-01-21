Узбекистан проиграл Австралии по пенальти в 1/8 финала Кубка Азии

Австралия вышла в 1/4 финала Кубка Азии. В 1/8 финала австралийцы в серии пенальти обыграли Узбекистан. Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов в составе австралийцев попытку не реализовал Азиз Бехич, а в составе Узбекистана - Ислом Тухтахуджаев и бывший футболист ряда российских клубов Марат Бикмаев.

Бикмаев появился на поле в добавленное время на 104-й минуте, заменив нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова. С капитанской повязкой сборную Узбекистана вывел на поле экс-хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Кроме того, в "старте" вышел хавбек "Анжи" Достонбек Хамдамов.

В четвертьфинале Австралия сыграет с победителем матча хозяев турнира - сборной ОАЭ - и сборной Киргизии, которую тренирует россиянин Александр Крестинин.

Кубок Азии

1/8 финала

Австралия - Узбекистан - 0:0. Пенальти - 4:2