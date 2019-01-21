Узбекистан под руководством Эктора Купера впервые в XXI веке не пробился в четвертьфинал Кубка Азии

Сборная Узбекистана проиграла Австралии в матче 1/8 финала Кубка Азии (0:0, пенальти - 2:4). Команда, которой руководит аргентинец Эктор Купер, впервые в XXI веке, не смогла пробиться в четвертьфинал континентального турнира. В 2004, 2007 и 2015 году Узбекистан вылетел в 1/4 финала, а в 2011-м дошел до полуфинала.

Отметим, что в финальной стадии Кубка Азии-2019 впервые играет 24 команды - до 2004 года их было 12, а с 2004-го - 16.

Эктор Купер возглавил Узбекистан в августе 2018 года, сменив временно исполнявшего обязанности Тимура Кападзе.