Узбекистан победил Оман на Кубке Азии благодаря голам Одила Ахмедова и Шомуродова

Сборная Узбекистана стартовала на Кубке Азии с победы над Оманом - 2:1. Счет в первом тайме открыл бывший полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов. Победный мяч в заключительной пятиминутке провел форвард "Ростова" Элдор Шомуродов. Также в стартовом составе узбекской команды появился бывший нападающий ряда российских клубов Марат Бикмаев.

Ранее в группе F Япония обыграла Туркмению со счетом 3:2.

В 1/8 финала выйдут по две лучших команды из шести групп, а также четыре лучших третьих места.

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа F

Узбекистан - Оман - 2:1 (1:0)

Голы: Ахмедов, 34 (1:0). Аль-Гасани, 72 (1:1). Шомуродов, 85 (2:1).