Сирийские фанаты - судье, работавшему на матче с Австралией: "Сирия тебя не простит!"

Сирийские болельщики подвергли угрозам арбитра матча Сирия - Австралия (2:3) Сесара Рамоса за результативные ошибки в пользу австралийцев.

В профилях судьи в социальных сетях сирийские поклонники футбола разместили множество записей, в которых они обещали не прощать Рамоса за ошибки, которые, по их мнению, помогли победить австралийцам и лишили их сборную шанса продолжить борьбу в Кубке Азии. Также они потребовали переиграть этот матч.

Среди ошибок Рамоса выделяются моменты с неназначением пенальти в ворота австралийцев за игру рукой в штрафной площади их капитана Марка Миллигана, а также, отмененный гол игрока сирийцев Криса Икономидиса.

На данный момент сирийские болельщики написали на странице Рамоса в Фейсбуке более 170 000 комментариев, а также, оставили 32 000 реакций и 21 000 эмоджи.

Чтобы выйти в плей-офф Кубка Азии, сирийцам в этом матче нужно было обязательно набирать очки.