Матч отбора Кубка Азии КНДР - Малайзия перенесен на неопределенный срок

Матч отборочного турнира Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии перенесен на неопределенный срок, информирует официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Власти Малайзии запретили гражданам страны поездки в Северную Корею в связи с политической обстановкой на Корейском полуострове. Судьба матча будет определена позже.

Ранее этот матч уже дважды переносился. Изначально он был запланирован на 28 марта, но был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами.

При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу Малайзии о переносе встречи на нейтральное поле. Позднее из-за политической напряженности встреча была перенесена на 5 октября.