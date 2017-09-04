Матч Кубка Азии Киргизия – Мьянма отменен из-за террористической угрозы

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков своим решением отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия – Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 в целях обеспечения безопасности.

Причиной отмены встречи стала информация, поступившая от правоохранительных органов республики о возможности попытки организации массовых беспорядков.

"В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды матч отменен", – приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы киргизского кабмина.

Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент Федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.