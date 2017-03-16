11:18 | ФУТБОЛ — Кубок Азии

Матч КНДР - Малайзия перенесен на июнь из-за дипломатического конфликта

0
0
0
0

Матч отборочного турнира Кубка Азии-2019 между КНДР и Малайзией временно назначен на 8 июня, сообщает Yahoo! News. Изначально игра должна была состояться 28 марта, но была перенесена из-за обострения дипломатических отношений. Если к июню стороны не разрешат конфликт, то игра пройдет на нейтральном поле. Генеральный секретарь АФК Виндзор Джон предложил Пхеньяну предоставить до 14 апреля гарантии безопасности для игроков, болельщиков и журналистов Малайзии.

Обострение отношений вызвано тем, что КНДР считает власти Малайзии причастными к убийству брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама, погибшего в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ