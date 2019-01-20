Китай вырвал победу у Таиланда и вышел в четвертьфинал Кубка Азии

Определились первые четвертьфиналисты Кубка Азии-2019. Сборная Вьетнама в серии пенальти взяла верх над Иорданией, а Китай одержал волевую победу над Таиландом.

Отметим, что в 1/8 финала сыграют две сборные бывших республик СССР - Киргизия встретится с хозяевами турнира - сборной ОАЭ, а Узбекистан сыграет с Австралией.

Кубок Азии

1/8 финала

Иордания - Вьетнам - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 2:4

Голы: Абдель-Рахман, 39 (1:0). Нгуен Конг Пхуонг, 51 (1:1).

Таиланд - Китай - 1:2 (1:0)

Голы: Джаидед, 31 (1:0). Сяо Чжи, 67 (1:1). Гао Линь, 71 (1:2).