Китай Марчело Липпи разгромил Филиппины Свена-Ерана Эрикссона, одноклубник Халка оформил дубль

Китай разгромил Филиппины в матче группового турнира Кубка Азии - 3:0. Дубль оформил партнер по атаке Халка в "Шанхай Шанган" Ву Лэй.

Китай возглавляет знаменитый итальянский тренер, чемпион мира-2006 Марчелло Липпи, а Филиппины - Свен-Еран Эрикссон, известный по работе в "Лацио" и сборной Англии.

Китай одержал две победы в двух играх и досрочно вышел в плей-офф. У филиппинцев два поражения.

В 1/8 финала выйдут первые две команды каждой из шести групп, а также четыре лучших сборных из занявших третьи места.

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа C

Филиппины - Китай - 0:3 (0:1)