Киргизия проиграла хозяевам Кубка Азии после спорного пенальти на 102-й минуте. Видео

Сборная Киргизии не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Азии-2019. В матче 1/8 финала против хозяев турнира - сборной ОАЭ - киргизы смогли уйти от поражения в основное время на 91-й минуте. Тем не менее, на 102-й минуте ОАЭ вырвали победу благодаря 11-метровому удару. Его назначение вызвало вопросы у футболистов и болельщиков среднеазиатской команды.

Для Киргизии это был дебют в финальной стадии Кубка Азии. Возглавляет команду 40-летний россиянин Александр Крестинин.

Момент назначения пенальти - на 1.41