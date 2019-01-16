Киргизия под руководством россиянина Крестинина вышла в плей-офф на дебютном Кубке Азии

Сборная Киргизии обеспечила себе место в плей-офф Кубка Азии. Команда набрала 3 очка в группе C (1:2 с Китаем, 0:1 с Кореей и 3:1 с Филиппинами) и вошла в число четырех лучших сборных из занявших третьи места в группах.

Это стало известно после матча Вьетнам - Йемен. Вьетнамцы победили 2:0, также набрали 3 очка, но расположились в таблице третьих мест ниже Киргизии из-за разности мячей. Также ниже Киргизии расположилась Палестина, набравшая 2 очка.

Для Киргизии это дебют в финальной стадии Кубка Азии. Возглавляет сборную россиянин Александр Крестинин.

В другой встрече группы D Иран и Ирак, досрочно пробившиеся в 1/8 финала, сыграли вничью 0:0. В составе иранцев 90 минут провели Сердар Азмун ("Рубин") и Милад Мохаммади ("Ахмат").

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа D

Вьетнам - Йемен - 2:0 (1:0)

Иран - Ирак - 0:0