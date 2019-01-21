Киргизия под руководством россиянина Крестинина вылетела с Кубка Азии, проиграв хозяевам

Сборная Киргизии не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Азии. В 1/8 финала команда под руководством россиянина Александра Крестинина уступила хозяевам турнира сборной ОАЭ. 90 минут на поле провел защитник "Енисея" Валерий Кичин.

Киргизия уступала по ходу встречи 1:2 и сравняла счет на 90-й минуте. В дополнительное время ОАЭ провели победный мяч.

В четвертьфинале соперником ОАЭ станет Австралия, которая сегодня обыграла Узбекистан (0:0, пенальти - 4:2).

Сборная Киргизии впервые в истории пробилась в финальную стадию Кубка Азии.

Кубок Азии

1/8 финала

ОАЭ - Киргизия - 3:2 д.в. (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Эсмаил, 14 (1:0). Мурзаев, 26 (1:1). Мабхут, 64 (2:1). Рустамов, 90+1 (2:2). Халил, 102 - с пенальти (3:2).