Киргизия под руководством россиянина Крестинина обыграла Филиппины Свена-Ерана Эрикссона

Сборная Киргизии обыграла Филиппины в матче 3-го тура группового турнира Кубка Азии. Хет-трик в составе команды оформил форвард клуба региональной лиги Германии Виталий Люкс. Кроме того, на поле 90 минут отыграл Валерий Кичин из "Енисея".

Возглавляет сборную Киргизии россиянин Александр Крестинин. Филиппинами руководит бывший главный тренер "Лацио" и сборной Англии Свен-Еран Эрикссон.

Сборная Киргизии на данный момент идет второй в рейтинге команд, занявших третьи места. Для попадания в 1/8 финала ей нужно войти в четверку. Чтобы Киргизия не вышла в плей-офф, нужно, чтобы Оман, Вьетнам и Ливан выиграли свои оставшиеся матчи с разностью мячей +3, +3 и +5 соответственно.

В другой встрече Корея обыграла Китай со счетом 2:0. Обе команды досрочно пробились в плей-офф турнира.

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа C

Корея - Китай - 2:0 (1:0)

Голы: Хван Юй Чжо, 14 - с пенальти (1:0). Ким Мин Чжэ, 51 (2:0).

Киргизия - Филиппины - 3:1 (1:0)

Голы: Люкс, 24 (1:0). Люкс, 51 (2:0). Люкс, 77 (3:0). Шрок, 80 (3:1).