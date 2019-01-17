Катар обыграл Саудовскую Аравию, Ливан - КНДР

На Кубке Азии-2019 завершились соревнования в группе Е.

Сборная Катара обыграл сборную Саудовской Аравии - 2:0. Сборная Ливана переиграла команду КНДР - 4:1.

Катар с девятью очками на первом месте. У Саудовской Аравии шесть очков и вторая позиция. Эти команды напрямую вышли в плей-офф. Сборная КНДР проиграла все матчи и занимает последнее место.

Сборная Ливана с тремя очками стала третьей. По рейтингу команд, ставших третьими во всех группах, она не сумела пробиться в 1/8 финала.

Кубок Азии

Группа Е

3-й тур

Саудовская Аравия - Катар - 0:2 (0:1)

Голы: Альмоэз, 45+1, 80

Нереализованный пенальти: Аль Хайдос (Катар), 41

Ливан - КНДР - 4:1

Голы: Мичел, 27, Эль Хелве, 65, 90+8, Маатук, 80, с пенальти - Пак Кван Рен, 9