Ирак и Саудовская Аравия досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии

Ирак разгромил Йемен в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 3:0. В первом туре иракцы победили Вьетнам (3:2) и с двумя победами досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Также из группы D досрочно вышел Иран, также одержавший 2 победы.

В группе E Саудовская Аравия взяла верх над Ливаном (2:0) и также пробилась в 1/8 финала.

В плей-офф выходят по две лучших сборных из каждой из шести групп, а также четыре лучших команды из занявших третьи места.

Кубок Азии

Групповой турнир

Группа E

Ливан - Саудовская Аравия - 0:2 (0:1)

Группа D

Йемен - Ирак - 0:3 (0:2)