Дубль Шомуродова помог Узбекистану разгромить Туркмению на Кубке Азии

Сборная Узбекистана обыграла сборную Туркмении (4:0) в матче второго тура группового турнира Кубка Азии. В составе победителей дубль сделал форвард "Ростова" Элдор Шомуродов, который забил на 24-й и 42-й минутах. Также в стартовом составе узбекской команды вышел бывший полузащитник "Анжи" и "Краснодара" Одил Ахмедов.

Сборная Узбекистана набрала шесть очков и лидирует в группе F, уже обеспечив себе выход в 1/8 финала. У туркменской команды ноль очков и последнее место.

Кубок Азии

Группа F

2-й тур

Туркмения - Узбекистан - 0:4 (0:4)

Голы: Сидиков, 17, Шомуродов, 24, 42, Машарипов, 40