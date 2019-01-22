Без Узбекистана и Киргизии: определились все четвертьфиналисты Кубка Азии

Катар обыграл Ирак в матче 1/8 финала Кубка Азии - 1:0. Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира. Катарцы встретятся со сборной Кореи, в полуфинале победитель этой пары выходит на победителя игры ОАЭ - Австралия.

В двух других четвертьфиналах встретятся Китай - Иран и Вьетнам - Япония.

В 1/8 финала пробились две сборные бывших республик СССР. Узбекистан уступил Австралии в серии пенальти (0:0, пенальти 2:4), показав свой худший результат на Кубке Азии в XXI веке. Киргизия в дополнительное время проиграла хозяевам турнира - сборной ОАЭ (2:3). Для киргизов, которых тренирует россиянин Александр Крестинин, это был дебют в финальной стадии турнира.

Кубок Азии

1/8 финала

Катар - Ирак - 1:0 (0:0)

Гол: Аль-Рави, 62.