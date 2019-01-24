Азмун забил гол Китаю в четвертьфинале Кубка Азии. Видео

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун забил гол в ворота Китая в четвертьфинале Кубка Азии. Форвард "Рубина" сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Перед этим он отметился результативной передачей.

Для Азмуна этот гол стал четвертым на турнире. Победитель пары Китай - Иран в полуфинале сыграет с Японией.