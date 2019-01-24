Азмун забил гол Китаю в четвертьфинале Кубка Азии. Видео

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун забил гол в ворота Китая в четвертьфинале Кубка Азии. Форвард "Рубина" сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Перед этим он отметился результативной передачей.
Для Азмуна этот гол стал четвертым на турнире. Победитель пары Китай - Иран в полуфинале сыграет с Японией.
الصين 0 إيران 2| هدف ثاني لـ إيران عن طريق سردار ازمون في الدقيقة 31pic.twitter.com/UhGSQUExzE#الصين_إيران#معا_لانجاح_الحدث#سوشيال_اسيا#كأس_آسيا_2019#كأس_آسيا2019 #الإمارات#AsianCup2019– المدار الرياضي (@uaemadar) 24 января 2019 г.
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